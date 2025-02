Viele Farben

In der angenehm hellen temporären Pop-up-Galerie präsentiert der Künstler Manuel Kolip nach seiner eigenen Eröffnungsshow nun einen wirklich sehr bunten Mix an Künstlern, die teils auch bereits in der Galerie Oh in der Südlichen Waldstraße zu sehen waren.

Die Einraumgalerie in der Südstadt füllt sich mit ganz unterschiedlichen Formaten, Farben, Stilrichtungen, Materialien und Themen. Mit dabei sind neben Kolip selbst Kerstin Emrich-Thomas, Xu Fancheng, Elke Hennen, Patrick Kobielski, Renate Koch, Barbara Lenartz, Lukas Moll, Isabel Ritter, Janine Seelen, George-Przemyslaw, Doris Vogel, Mike Woll und Changxiao Wang. -rw