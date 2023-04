Im April zeigt der Projektraum Rochade, in dem Wohnraum temporär zum Ausstellungsort wird, eine Ausstellung des Malers Vincent Krüger.

Der 1987 geborene Künstler studiert an der Kunstakademie Malerei und Grafik. Unter dem Titel „Was sollen die Nachbarn denken“ verstecken sich alltägliche Motive des Lebens, die expressiv und kompromisslos auf die Leinwand – oder Metall kommen. Der Anspruch, nicht zu werten, weitet sich auch auf seine Materialhandhabung aus. So nutzt der Künstler auch Ölfarbe nicht minder vorsichtig, so sparsam wie einen Kugelschreiber auf Papier. Bewusst leichtfertig ist der Auftrag, in Kontrast zu den oft ernsten Situationen, in denen sich seine ProtagonistInnen wiederfinden. -sb