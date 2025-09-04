Vom Klang der Bilder
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 04.09.2025
„Vom Klang der Bilder“, die neue Sammlungspräsentation des Wilhelm-Hack-Museums, widmet sich den Grenzüberschreitungen und Beziehungsformen zwischen Bildender Kunst und Musik.
Ein fruchtbarer dynamischer Dialog, der weit entfernt ist vom puren Abbilden von Instrumenten im Kubismus oder Porträts von Musikern. Die Entwicklung der Abstraktion öffnet zu Beginn des 20. Jh. die Bildende Kunst musikalischen Strukturen, Kompositionsgesetzen oder rhythmischen Bewegungen, Klangformen, die ins Visuelle übertragen werden. Künstler wie Wassily Kandinsky, František Kupka oder Robert Delaunay erkennen, dass Farben – wie auch Töne – eine eigene Klangqualität besitzen und mit ihrer großen Kraft Emotionen hervorrufen.
Auch das Aufbrechen der Gattungsgrenzen in Fluxus und Pop-Art führt zu experimentellen und innovativen Umsetzungen. Zu sehen sind neben Werken von Delaunay oder Kandinsky Werke von Mary Bauermeister, Erich Buchholz, John Cage, Robert, Mauricio Kagel, Verena Loewensberg, August Macke, Carsten Nicolai, Niki de Saint Phalle, Karlheinz Stockhausen, Timm Ulrichs und Auguste Herbin.
Parallel wird das neue Kabinettstück „Anna Andreeva. Design und Abstraktion“ eröffnet. Ihre innovativen, damals spektakulären Stoffentwürfe im geometrisch-abstrakten Design machten Andreeva (1917-2008) berühmt, über 40 Jahre lang beeinflusste sie die Textilkunst weltweit. Ihre Werke befinden sich heute im Museum Of Modern Art und wurden 2025 auch bei einer großen Retrospektive in Thessaloniki gewürdigt.
Noch bis 4.9. ist die mit dem Künstlerbund konzipierte Ausstellung „Our Voices. Auf den Spuren Bildender Künstlerinnen“ zu sehen, die neben 24 Positionen aus Malerei, Zeichnung, Skulptur, Druckgrafik, Textilkunst, Installation, Fotografie und Video auch die biografische Situation der Künstlerinnen ausleuchtet. -rw
„Vom Klang der Bilder“ bis 20.9.26; „Our Voices“ bis 4.9.; „Andreeva“ bis 26.10., Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen
