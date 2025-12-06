Vorweihnachtliche Gruppenausstellung

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025

Mit der Ausstellung „Jetzt: Es war, wird und ist“ würdigt das ZKM das Werk des in Stuttgart lebenden Künstlers Ulrich Bernhardt (geb. 1942 in Tübingen), der zu den wichtigsten Pionieren der Medienkunst in Ba-Wü zählt.