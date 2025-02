Wer knuspert an meinem Häuschen

Thema der von Clara Vivian Stang, Tessa Baldszus, Helen Ritzrow, Antonia Luisa Grabensee und Philine Spanger konzipierten Ausstellung ist das Märchen „Hänsel und Gretel“ der Gebrüder Grimm.

Durch verschiedene künstlerische Ansätze verwandeln sich die Räume der Orgelfabrik in eine Parallelwelt des Märchens. Malerei, Sound- und Videoprojektionen erschaffen ein atmosphärisches Erlebnis. Zwischen Brutalität, Nostalgie, Geschwisterliebe, Kannibalismus, verstörenden Frauenbildern und dem Zauber des Lebkuchenhauses laden die Künstlerinnen ein in eine Zeit, in der das Wünschen noch geholfen hat. -rw