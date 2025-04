Werner Gilles & Raimund Vögtle

Werner Gilles war Bauhausschüler in Weimar bei Oskar Schlemmer und Lyonel Feininger, der so oft zur „Biennale“ Venedig (1948/’50/’58) und zur „Documenta“ (1955/’59/’64) eingeladen wurde wie sonst kein deutscher Künstler.

Gilles lebte in den 50er Jahren überwiegend in einer kleinen Scheune auf Ischia – damals ein Sehnsuchtsort vieler Künstler oder Schauspieler. Seine neu bei Axel Demmer eingetroffenen neuen Ischia-Bilder sind von betörender Schönheit und ergänzen die Ausstellung in der Herrenstraße aufs Schönste!

Im Café Segafredo, das der Galerist bekanntlich mit hochkarätigen Wechselausstellungen bestückt, stellt noch bis Ende April der Karlsruher Maler Raimund Vögtle unter dem Titel „Salto mortale“ expressiv-fantastische Bilder aus. -rw