Werner Gilles & Raimund Vögtle

Galerist und Kunsthistoriker Axel Demmer, Karlsruhes beste Adresse für die klassische Moderne und Nachkriegskunst, was auch große Galerien zu schätzen wissen, die sich etwa während der „art“ bei ihm eindecken, ist nicht nur ein wandelndes, vor Verweisen und Anekdoten überbordendes Lexikon der Kunst des 20. Jh., er kann sich auch noch richtig begeistern.

Wenn z.B. kleine Preziosen wie die bezaubernden „Ischia-Bilder“ von Werner Gilles seine Ausstellung um zwölf neue Werke bereichern. Gilles war Bauhausschüler in Weimar bei Oskar Schlemmer und Lyonel Feininger. Tatsächlich gibt es keinen deutschen Künstler, der so oft zur „Biennale Venedig“ (1948/’50/’58) und zur „Documenta“ (1955/’59/’64) eingeladen wurde wie er. Er lebte in den 50er Jahren überwiegend in einer kleinen Scheune auf Ischia, damals eine nahezu unberührte Fischerinsel, die zahlreiche Künstler und heutige Legenden wie Truman Capote, Regisseur Visconti, Liz Taylor und Richard Burton oder die Callas magisch anzog.

Im Café Segafredo wird die Ausstellung „Salto mortale“ mit neuen Arbeiten des Malers Raimund Vögtle bis Ende Mai verlängert. -rw