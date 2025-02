Werner Gilles & Raimund Vögtle

Zuletzt zeigte der Maler Raimund Vögtle 2023 im publikumsträchtigen Café Segafredo die Ausstellung „Panoptikum“, die aktuelle Themen behandelte, auch seine wunderbare Meeresblickserie „La mer“ war hier bereits zu sehen.

Vögtle, der in den späten 60ern bei Peter Dreher studierte – sein Professor malte quasi nur Gläser und wurde damit berühmt – entschied sich dann doch für eine medizinische Laufbahn. Er hatte in der (nördlichen) Waldstraße lange eine Galerie für zeitgenössische Kunst, wo er heute noch Kunstakademie-Studenten günstig Zimmer vermietet; er war und ist Kunstsammler, aber vor allem ein leidenschaftlicher Maler. Wir sind gespannt auf seine neuen, auch großformatigen Arbeiten!

In der Herrenstraße zeigt sein Galerist Axel Demmer – Karlsruhes beste Adresse für die klassische Moderne und Nachkriegskunst – Arbeiten auf Papier und Leinwand von Werner Gilles aus der Zeit von 1950 bis ’60. Gilles war Bauhausschüler in Weimar bei Schlemmer und Feininger. Tatsächlich gibt es keinen deutschen Künstler, der so oft zur „Biennale Venedig“ (1948/’50/’58) und zur „Documenta“ (1955/’59/’64) eingeladen wurde wie er. Sogar Markus Lüpertz schrieb mal einen Text über ihn. Malerei von Raimund Vögtle zeigt Galerist und Kunsthändler Axel Demmer im Café Segafredo, Erbprinzen-/Ecke Bürgerstr., 3.2.-16.3., Mo-Sa 9-18 Uhr. -rw