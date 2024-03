Kaum ferner von wuchernder Natur ist eine weiße Galerie, hell, hoch.

Paradoxerweise wird in dieser künstlichen Leerstelle, dem „weißen Garten“, die Verbindung zu unserer Umgebung oft greifbarer herausgestellt, als wenn wir uns in ihr befinden. In „Wessen weißer Garten“ erkunden vier KünstlerInnen die Beziehung zwischen Natur und Kunst – in den immerhin nicht ganz sterilen Räumen der alten Fabrik.

Wie komplex das grün Wuchernde auf das eigene Menschsein wirkt, spiegelt sich in den unterschiedlichen Positionen wider. Mittels Keramik, Installation, Video und Malerei forschen A-Hyun Cho, Hyun-jin Kang, Lukas Hengelhaupt und Hyein Kim an Momenten des Übergangs, Natur im Urbanen, der Leere im virtuellen Raum und wie ich bei alldem noch mich selbst finden kann. -sb