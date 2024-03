Wie könnte die Welt neu gelesen werden, wenn – ja wenn Rassismus und normative Geschlechterrollen keine Realität wären?

Etwas des Gewohnten bricht, wenn sich gängige Dichotomien mittels Montage in Video, Installation oder Malerei überlagern und durch Reibungen verstärkt werden. In der Doppelausstellung „(Why)?“ stellen Julia Schück und Rebecca Höchemer raumübergreifende Arbeiten einander gegenüber, wobei der Diskurs zwischen ihren Positionen ihre Hauptaussage ist: Wie können die Freiheitsmomente offengelegt werden, die uns in der Gesellschaft verbleiben? -sb