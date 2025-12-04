Wiedereröffnung der Orangerie der Kunsthalle Karlsruhe
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 04.12.2025
Während das Hauptgebäude der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, eines der ältesten Museumsgebäude Deutschlands, derzeit umfassend erneuert wird, öffnet die benachbarte Orangerie nun nach mehrjähriger Sanierung ihre Türen.
Die erste Sonderausstellung, die hier im ehemaligen Gewächshaus zu sehen ist, richtet den Blick auf das Thema Architektur in der Kunst. Gezeigt werden rund 100 Werke aus fünf Jahrhunderten von 70 Artists wie Lyonel Feininger, Erwin Spuler, Franz Ackermann, Nevin Aladağ, Erich Heckel, Candida Höfer, Samuel Beckett, van Gogh, Barbara Klemm, Karl Hubbuch oder Friedrich Weinbrenner, die alle Gebäude und das Bauen reflektieren.
Mal spielerisch, mal humorvoll, mal gesellschaftskritisch setzen sich die Arbeiten mit Lebensrealitäten, vergangenen Zeiten oder fantastischen Räumen auseinander. Sie alle zeigen, wie wir unsere Welt gestalten oder in Zukunft gestalten könnten und spüren dabei ästhetischen, politischen, sozialen und ökologischen Fragen nach. Die Gemälde, Zeichnungen, Grafiken und Plastiken aus dem Bestand der Kunsthalle werden ergänzt um Videoarbeiten, Fotografien und Installationen zeitgenössischer Künstler. Zur Ausstellung erscheint ein umfangreicher Katalog, der für 48 Euro, im Onlineshop der Kunsthalle erhältlich ist. -rw
bis 12.4., Kunsthalle Karlsruhe, Orangerie
