Wiedereröffnung der Orangerie der Kunsthalle Karlsruhe

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 04.12.2025

Orangerie der Kunsthalle Karlsruhe

Während das Hauptgebäude der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, eines der ältesten Museumsgebäude Deutschlands, derzeit umfassend erneuert wird, öffnet die benachbarte Orangerie nun nach mehrjähriger Sanierung ihre Türen.

Die erste Sonderausstellung, die hier im ehemaligen Gewächshaus zu sehen ist, richtet den Blick auf das Thema Architektur in der Kunst. Gezeigt werden rund 100 Werke aus fünf Jahrhunderten von 70 Artists wie Lyonel Feininger, Erwin Spuler, Franz Ackermann, Nevin Aladağ, Erich Heckel, Candida Höfer, Samuel Beckett, van Gogh,  Barbara Klemm, Karl Hubbuch oder Friedrich Weinbrenner, die alle Gebäude und das Bauen reflektieren.

Mal spielerisch, mal humorvoll, mal gesellschaftskritisch setzen sich die Arbeiten mit Lebensrealitäten, vergangenen Zeiten oder fantastischen Räumen auseinander. Sie alle zeigen, wie wir unsere Welt gestalten oder in Zukunft gestalten könnten und spüren dabei ästhetischen, politischen, sozialen und ökologischen Fragen nach. Die Gemälde, Zeichnungen, Grafiken und Plastiken aus dem Bestand der Kunsthalle werden ergänzt um Videoarbeiten, Fotografien und Installationen zeitgenössischer Künstler. Zur Ausstellung erscheint ein umfangreicher Katalog, der für 48 Euro, im Onlineshop der Kunsthalle erhältlich ist. -rw

bis 12.4., Kunsthalle Karlsruhe, Orangerie

Anfang « Unter einem Himmel | The Story That Has Just Begun – Die NFT-Sammlung des ZKM » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte addieren Sie 3 und 8.

WEITERE KUNST & DESIGN-ARTIKEL

Drop Feen, 2025, Grafit & Buntstifte auf Zeichenkarton, 46 x 42 cm

Adrian Peters – „Drop Feen“ zum „Kunstrauschen“

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 06.02.2026

Der Künstler Adrian Peters entdeckt und erforscht auf seinen Wegen stets das Unergründliche und Geheimnisvolle, entdeckt Mikro- und Makrokosmen, die sich uns nicht sofort erschließen.

Weiterlesen …
Olga Blaß & Kristian Jarmuschek

art Karlsruhe: Olga Blaß & Kristian Jarmuschek im INKA-Interview

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.02.2026

Die Doppelspitze über die „art Karlsruhe“ vom 5. bis 8.2.

Weiterlesen …
Geräusche aus dem Paradies, 2023, 92 x 73 cm, Collage,  Karton, Stoff, Tusche

Franziska Degendorfer

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 14.12.2025

In einer Collagetechnik schichtet die gebürtige Ulmerin einzelne Bildelemente so über- und nebeneinander, dass dreidimensionale Reliefs entstehen.

Weiterlesen …
Badischer Kunstverein (Foto: Felix Grünschloß)

BKV-Mitgliederausstellung & -Jahresgaben 2025

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 14.12.2025

Die Mitgliederausstellung zeigt jedes Jahr die bunte Vielfalt der kunstschaffenden Mitglieder.

Weiterlesen …
Martha Kropp – „Landschaft mit Kindern“, Stadt Karlsruhe/PIA, Müller-Gmelin

Hidden Stories

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 13.12.2025

Manche Gemälde sagen mehr als ihr bloßes Motiv.

Weiterlesen …

Fruchtig! – Aus der Sammlung Rainer Wild

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 07.12.2025

Sie sind saftig, prall, knackig, süß und in den schillerndsten Farben, voller Vitamine und Sonne.

Weiterlesen …
Werbung
Lucia Mattes

Vorweihnachtliche Gruppenausstellung

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 06.12.2025

Die vorweihnachtliche Gruppenausstellung in Manuel Kolips Off-Galerie in der Südstadt mit zahlreichen tollen Artists aus Karlsruhe geht im Dezember in eine zweite Runde.

Weiterlesen …
Ulrich Bernhardt (Foto: Frieder Grindler)

Ulrich Bernhardt, Pionier der Medienkunst

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025

Mit der Ausstellung „Jetzt: Es war, wird und ist“ würdigt das ZKM das Werk des in Stuttgart lebenden Künstlers Ulrich Bernhardt (geb. 1942 in Tübingen), der zu den wichtigsten Pionieren der Medienkunst in Ba-Wü zählt.

Weiterlesen …
Ulla von Brandenburg – „Model I“, 2023, Wood/Oil Paint/Metal, Foto: Lea Guintrand, VG Bild-Kunst Bonn 2025

Ulla von Brandenburg – Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025

Ulla von Brandenburg verbindet Theater, Textil und Film zu begehbaren Installationen.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über KUNST & AUSSTELLUNG

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper