Wikipedia-Edit-a-thon

Bei einem Edit-a-thon treffen sich Menschen, um Wikipedia-Artikel zu verbessern oder neue Artikel zu erstellen.

Damit helfen sie, Wissen für alle zugänglicher zu machen. Der Edit-a-thon am ZKM hat ein wichtiges Ziel: die Förderung der Sichtbarkeit von Medienkünstlerinnen und insbesondere auch deren Biografien auf Wikipedia als einer der wichtigsten Informationsquellen im Internet. Der Edit-a-thon dient auch als Einführung in die allgemeine Struktur von Wikipedia. Der Vormittag beginnt mit einer Reihe von kurzen Vorträgen und Einführungen zu Fragen wie: „Was ist Medienkunst?“, „Schreiben in Wikipedia: Wie funktioniert das?“ oder „Wie kann ich KI-Tools sinnvoll verwenden, um Biografien zu erstellen?“

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, die TeilnehmerInnen sollten jedoch Freude am Recherchieren und Schreiben haben und ihren eigenen Laptop mitbringen. Getränke und Snacks werden bereitgestellt. Anmeld.: wissen@zkm.de. -rw