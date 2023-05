Mit der Ausstellung Numero 185 heißt es gleich doppelt Abschied nehmen.

Von den langjährigen Ausstellungsräumen in der Galerie im Bürgerhaus und vom Brettener Künstler Willi Gilli, der während der vergangenen 33 Jahre mehrfach im Bürgerhaus ausgestellt hat und am 2.3. nach kurzer schwerer Krankheit viel zu früh im Alter von 71 Jahren gestorben ist. Das Urgestein der nordbadischen Kulturszene war auch als Bürger seiner Stadt ein Aktivposten – ob als Bildhauer, Maler, Musiker oder Mitbegründer eines Vereins, der das Mittelalter zum lebendigen Thema machte.

In seinen, wie sich herausstellen sollte, letzten Lebenswochen bereitete er auf Einladung des Kulturkreises Sulzfeld eine Ausstellung mit dem Titel „Willi Gilli & Friends“ vor. Es war sein Wunsch, in der letzten Schau der seit Jahrzehnten bei einem überregionalen Publikum beliebten Galerie im ehemaligen Schulhaus eine kleine Welt vorzustellen, die drei Kollegen in größtmöglichem Kontrast ergänzen sollten: Manfred Binzer, Andreas Lau und Werner Schmidt. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. -rw