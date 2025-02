Wissen in Bildern – Die bunte Welt der Sammelalben

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 22.02.2025

In der angenehm hellen temporären Pop-up-Galerie präsentiert der Künstler Manuel Kolip nach seiner eigenen Eröffnungsshow nun einen wirklich sehr bunten Mix an Künstlern, die teils auch bereits in der Galerie Oh in der Südlichen Waldstraße zu sehen waren.