Wolken in der Kunst
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025
Wolken und deren Spiel am Himmel faszinieren die Menschen seit jeher und haben dank ihrer tiefen emotionalen und existenziellen Bedeutung auch in der Kunst große Spuren hinterlassen.
In der Renaissance und im Barock kamen Wolken vornehmlich als Sinnbild des Göttlichen zum Einsatz, in der Romantik und im Impressionismus standen sie im Zentrum der atmosphärischen Landschaftsmalerei. Seit dem frühen 19. Jh. schlägt sich aber auch ein naturwissenschaftliches Interesse an Himmelsphänomenen in der Bildenden Kunst nieder. In der Gegenwart richtet sich dieses Interesse zunehmend auf die Bedrohung durch die globale Erderwärmung und den Klimawandel.
Die Ausstellung in Kooperation mit der Kunsthalle Emden vereint Werke mehrerer Jahrhunderte und umfasst mehr als 40 internationale Positionen von Albrecht Dürer bis Bjørn Melhus, die in Gemälden, Grafiken, Fotografien, Installationen und Videoarbeiten Aspekte des Motivs Wolke aufgreifen von der reinen Naturanschauung über symbolische Konzepte bis hin zu ästhetischen Experimenten. Noch bis 12.4. ist die Studioausstellung der Stuttgarter Künstlerin Doris Graf zu sehen, die aus 800 Zeichnungen aus der Bevölkerung zu ihren Lieblingsorten piktografische Bilder erstellte. -rw
bis 1.3., neue ÖZ ab 1.1.: Mo-Fr 14-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Städtische Galerie Bietigheim-Bissingen
WEITERE KUNST & DESIGN-ARTIKEL
Adrian Peters – „Drop Feen“ zum „Kunstrauschen“
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 06.02.2026
Der Künstler Adrian Peters entdeckt und erforscht auf seinen Wegen stets das Unergründliche und Geheimnisvolle, entdeckt Mikro- und Makrokosmen, die sich uns nicht sofort erschließen.Weiterlesen … Adrian Peters – „Drop Feen“ zum „Kunstrauschen“
art Karlsruhe: Olga Blaß & Kristian Jarmuschek im INKA-Interview
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.02.2026
Die Doppelspitze über die „art Karlsruhe“ vom 5. bis 8.2.Weiterlesen … art Karlsruhe: Olga Blaß & Kristian Jarmuschek im INKA-Interview
Franziska Degendorfer
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 14.12.2025
In einer Collagetechnik schichtet die gebürtige Ulmerin einzelne Bildelemente so über- und nebeneinander, dass dreidimensionale Reliefs entstehen.Weiterlesen … Franziska Degendorfer
BKV-Mitgliederausstellung & -Jahresgaben 2025
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 14.12.2025
Die Mitgliederausstellung zeigt jedes Jahr die bunte Vielfalt der kunstschaffenden Mitglieder.Weiterlesen … BKV-Mitgliederausstellung & -Jahresgaben 2025
Hidden Stories
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 13.12.2025
Manche Gemälde sagen mehr als ihr bloßes Motiv.Weiterlesen … Hidden Stories
Fruchtig! – Aus der Sammlung Rainer Wild
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 07.12.2025
Sie sind saftig, prall, knackig, süß und in den schillerndsten Farben, voller Vitamine und Sonne.Weiterlesen … Fruchtig! – Aus der Sammlung Rainer Wild
Vorweihnachtliche Gruppenausstellung
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 06.12.2025
Die vorweihnachtliche Gruppenausstellung in Manuel Kolips Off-Galerie in der Südstadt mit zahlreichen tollen Artists aus Karlsruhe geht im Dezember in eine zweite Runde.Weiterlesen … Vorweihnachtliche Gruppenausstellung
Ulrich Bernhardt, Pionier der Medienkunst
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025
Mit der Ausstellung „Jetzt: Es war, wird und ist“ würdigt das ZKM das Werk des in Stuttgart lebenden Künstlers Ulrich Bernhardt (geb. 1942 in Tübingen), der zu den wichtigsten Pionieren der Medienkunst in Ba-Wü zählt.Weiterlesen … Ulrich Bernhardt, Pionier der Medienkunst
Ulla von Brandenburg – Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025
Ulla von Brandenburg verbindet Theater, Textil und Film zu begehbaren Installationen.Weiterlesen … Ulla von Brandenburg – Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht
Kommentare
Einen Kommentar schreiben