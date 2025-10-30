Wunderbaum

Seit fünf Jahren setzen sich die Ahoi Studios für die künstlerische Professionalisierung von Menschen mit Beeinträchtigung ein und etablieren für sie eine Öffentlichkeit – nicht nur in der Karlsruher Kunstwelt.

Jetzt öffnen die Ahoi Studios ihre Türen und präsentieren an vier Tagen in entspannter Atmosphäre bei Punsch, Plätzchen, Suppe und Wein aktuelle Arbeiten der Künstler. Ab So, 30.11. sind vor allem neue Holzarbeiten, Keramik und Zeichnungen zu sehen.

Thematisch geht es bei der Keramik um Weltraum, Science-Fiction-Motive wurden auf Vasen gemalt. Die Holzarbeiten sind von den Schwirrhölzern der Aborigines inspiriert. Daraus wurden eigene Formen in verschiedenen Größen weiterentwickelt und farblich gestaltet. Es gibt auch wieder kleine Arbeiten, die günstig erworben werden können – diesmal Baumschmuck. -rw