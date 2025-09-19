Zehn Jahre Zettzwo Produzentengalerie
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 19.09.2025
Auf zehn Jahre produktives künstlerisches Wirken blickt die Zettzwo Produzentengalerie zurück – als ein Fixpunkt im Kunstgeschehen der Stadt und ein kultureller Ankerpunkt direkt beim Café Cielo am Durlacher Markt.
Das Konzept ist so einfach wie einzigartig: Die Gruppe präsentiert einmal im Monat eine Ausstellung zu einem gemeinsamen Thema, das in unterschiedlichen Techniken und Sichtweisen umgesetzt wird. Über 100 Ausstellungsthemen und Sonderausstellungen sind dabei zusammengekommen. Für die Ausstellung „Zehn“ wird die Zahl selbst zum Thema, zu dem nicht nur Werke der aktiven Mitglieder, sondern auch von allen Ex-Mitgliedern gezeigt werden. Das Spektrum reicht von Malerei über Fotografie bis zur Skulptur und Installation. Gründe genug, ausgiebig zu feiern!
Beste Unterhaltung verspricht die Versteigerung von Kunstwerken – gespendet von jedem der aktiven Mitglieder – mit einem reizvollen Anfangsangebot von zehn Euro. Außerdem geboten: Ein Pizzabattle für Minipizzas plus Jubiläumsbowle und die Grupo Escala spielt Latin-Sounds. Beteiligt sind die Mitglieder Karin Münch, Vera Holzwarth, Alexander Holzmüller, Katja Wittemann und Pavel Miguel (Gründungsmitglieder) sowie Marijana Bühler (Grafik) und Michi Reichmann, dazu die Ehemaligen Susanne Berding, Thomas Leder, Wolfgang Kopf (Foto), Martina Pods, Claudia Helena Rudlof, Heike Zwirner, Stefanie Pietz und Andreas Ramin. -rw
Vernissage: Fr, 19.9., 19 Uhr, Sa 10-14 Uhr, Zettzwo Produzentengalerie, Karlsruhe
