Unter dem Titel „Zeitgefährten“ treffen drei Karlsruher KünstlerInnen im Künstlerhaus des BBK Karlsruhe aufeinander und zeigen Malerei und Skulptur aus ihrem Oeuvre.

In Dietmar Israels Bildern werden die Farben intuitiv und spontan auf den Malgrund aufgebracht und verschmelzen zu einer abstrakten Formen- und Farbenwelt. In aussagekräftigen Bildmotiven drückt der Maler vielfältige menschliche Befindlichkeiten aus. Ihm gegenüber stehen die Arbeiten des Künstlerehepaars Jäger und Riesterer, das bereits seit über 50 Jahren gemeinsam arbeitet – meist im Bereich Kunst am Bau. Barbara Jäger schichtet in ihren Gemälden allerhand organische Formen zu scheinräumlichen Kompositionen.

Omi Riesterer präsentiert konstruktive Plastiken aus unterschiedlichem Material, die vor allem durch ihre Perspektive und ihre Oberflächenbeschaffenheit einen außergewöhnlichen optischen Reiz ausüben. In Karlsruhe und Umgebung sind alle drei „Zeitgefährten“, die in drei aufeinanderfolgenden Jahren geboren wurden, mit einer Vielzahl an Werken im öffentlichen Raum vertreten. -red