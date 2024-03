Zeitgenössische Kunst aus Ettlingen im Schloss

Die neue Ausstellung im Museum Ettlingen zeigt Skulpturen und Malerei von Rudi Bannwarth, Rolf Kampmann und Lars Lehmann.

Die Werke der drei in Ettlingen lebenden Künstler eint das Bekenntnis zum Gegenständlichen. Der Bildhauer Bannwarth ist vielen durch seine in zeitgenössische Situationen übertragenen Krippen ein Begriff. Seine Alltagsfiguren, die Fragen der menschlichen Existenz thematisieren, sind hier in verschiedenen motivischen Kontexten zu sehen.

Sie treffen in der Ausstellung auf die in reduzierter kühler Farbigkeit angelegten apokalyptischen Szenerien und Landschaften Kampmanns. An überdimensionierte Lost Places oder Science-Fiction-Filmsets erinnern diese surrealen Welten, setzen viele Assoziationen frei und werfen Fragen nach dem, was war und sein wird, auf.

Lehmann hingegen widmet sich in einem fein ausgeloteten Farbraumgefüge der dinglichen Welt. Seine Kompositionen schwelgen in überbordender Fülle unterschiedlicher Farben, Formen und Stofflichkeiten oder lassen kleine, vermeintlich unscheinbare Alltagsobjekte zur Bildsensation werden. Mit ihren über 150 Werken ist die Schau auch ein Spiegelbild der aktuellen Ettlinger Kunstproduktion. -rw