Zesia/Aids-Hilfe-Benefizkunstauktion 2025
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 19.10.2025
Große Kunst zu kleinen Preisen und für einen guten Zweck.
Ein tolles und wichtiges Event der hiesigen Kulturlandschaft ist die alljährliche große Aids-Hilfe-Benefizversteigerung. Viele Künstler stellen dem Förderverein Werke aus ihrem aktuellen Schaffen zur Verfügung – darunter auch Unikate aus privaten Sammlungen und Nachlässen.
So entsteht stets eine tolle Auswahl diverser Stile und Formate. Durch die Auktion führt die langjährige Leiterin und Initiatorin Karin Krauss mit Unterstützung von TV-Moderator und Kunstkenner Markus Brock. Mit ihrer Erfahrung, Expertise und Leidenschaft für Kunst darf man sich auf eine spannende wie unterhaltsame Veranstaltung freuen!
Auf www.zesia-ka.de kann man vorab Lieblingsstücke ausgucken. -rw
So, 19.10., 13 Uhr: Öffnung; 15 Uhr: Versteigerung, Fleischmarkthalle, Karlsruhe
