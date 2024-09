Zettzwo-Jubiläumsausstellung: Neun

Wie in den vergangenen Jahren ist die Jubiläumszahl auch diesmal Leitmotiv und Inspiration für die Ausstellung der sehr regen Produzentengalerie.

Okay, die Ziffer Neun ist ein wenig unspektakulärer als viele kleinere einstellige Geschwister. Unser Sonnensystem musste sogar den Verlust des neunten Planeten Pluto verkraften; da waren es nur noch acht. Aber immerhin gibt es die neun Musen und die neun Köpfe der Hydra in der griechischen Mythologie. Ein Nonagon findet sich zwar in Nachschlagewerken, hat aber so gut wie keine Alltagsbedeutung.

Ebenso wie das Nonett in der Musik. Eine eher zweifelhafte Karriere war der Neun gar in „Number 9“ der Beatles beschieden, als sie unter Verschwörungstheoretikern als Hinweis auf den Tod von Paul McCartney diente. Zu Unrecht wie wir wissen. -rw