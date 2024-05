ZKM: Digitaltag

Zum fünften bundesweiten „Digitaltag“ lädt das ZKM zu kostenlosen Führungen rund ums Thema KI ein.

Die Kuratoren führen durch „(A)I Tell You, You Tell Me. Drei Begegnungen für Menschen/Maschinen“ (14.30 Uhr) und durch die Digiloglounge-Ausstellung „Aber ist es sicher?“ (17 Uhr). Das Format „Kirche und ZKM – Überschreitungen“, bei dem Theologen in Dialog mit zeitgenössischer Kunst treten, widmet sich ebenfalls der KI (16 Uhr).

Ziel des „Digitaltags“ ist die Teilhabe: Alle Menschen sollen in die Lage versetzt werden, sich selbstbestimmt und -bewusst in der digitalen Welt bewegen zu können. -sb