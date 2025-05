Zwischen Körper & Konstruktion

Nicht nur wie an unserem Interview in der April-Ausgabe nachzulesen im Max-Planck-Gymnasium in Rüppurr, auch im Grötzinger Nachbarort Berghausen gibt es am Ludwig-Marum-Gymnasium Pfinztal einen Kunst-Leistungskurs.

Die Ausstellung sammelt Werke der vergangenen zwei Jahre. Fachlehrkraft Diana Huck schickte ihre ambitionierten Schüler in einen Diskurs mit Künstlern wie Bernini, Rebecca Horn, Le Corbusier und Bjarke Ingels. So inspiriert entstanden eigene Entwürfe und Experimente – u.a. mit Ton, Draht und Karton. -rw