24. Kamuna

Die „Kamuna“, eine der ältesten deutschen Museumsnächte, läutet den Karlsruher Kunstsommer ein.

17 Kulturinstitutionen öffnen von 18 bis 24 Uhr ihre Türen und laden garniert mit vielen speziellen Events zu einem sommernächtlichen Kunsterlebnis ein. Mit Retro Games sowie der HfG sind zwei neue junge Player dabei.

Retro Games in den Räumen der Kulturdose (Schauenburgstr. 5) hat sich zum Ziel gesetzt, die Kultur der elektronischen Videospiele in Deutschland zu erhalten, zu fördern und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Ausstellung umfasst originale und spielbereite Videospielautomaten, Flipper sowie einen Querschnitt durch 30 Jahre Videospielgeschichte. Anfassen ist ausdrücklich erlaubt! Exponate aus der „Retro Games“-Sammlung sind auch in der Ausstellung „ZKM-Gameplay“ und der 80er-Jahre-Ausstellung im Landesmuseum vertreten.

In der HfG sind verschiedene Ausstellungen und Installationen in Planung. Ebenfalls quasi neu dabei und ebenfalls derzeit im Hallenbau angesiedelt ist die Kunsthalle @ ZKM: Aktuell gezeigt wird ein Querschnitt durch die Sammlung vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart mit mehr als 600 Werken von u.a. Albrecht Dürer, Rembrandt, Paul Cézanne, Max Beckmann, Pia Fries und Sean Scully.

Auch die Junge Kunsthalle in der Hans-Thoma-Str. ist geöffnet. Reopening nach viermonatiger Sanierung auch in der Städtischen Galerie und das gleich mit drei Ausstellungen. Eine davon ist „Update! Die Sammlung neu sehen“, die die BesucherInnen in verschiedene Themenräume entführt, in denen historische Positionen und Werke der Gegenwartskunst aufeinandertreffen. Mehr im INKA-Interview von Sabine Adler mit Leiterin Stefanie Patruno.

Karlsruhe ist ja Unesco City Of Media Arts – das urbane Medienkunstfestival „Medienkunst ist hier“ präsentiert digitale, interaktive und virtuelle Kunst in der Innenstadt und verwandelt diese erstmals zur „Kamuna“ in eine offene Bühne für innovative, kollaborative und vernetzte Medienkunst. Zwei Shuttlebuslinien verbinden Naturkunde-, Verkehrs- und Pfinzgaumuseum sowie Naturkundemuseum mit dem Generallandesarchiv, dem Hallenbau und Retro Games. -rw