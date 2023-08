50 Jahre Junge Kunsthalle

Bereits seit 1973 vermittelt die Kunsthalle Karlsruhe jungem Publikum Kunst auf Augenhöhe – und das im wahrsten Sinne des Wortes!

50 Jahre ist es mittlerweile her, dass die ausgestellten Bilder ein ganzes Stück tiefer rutschten. Eine vermeintlich kleine Geste, die Teil eines großen Konzepts war: Kunstausstellungen zu realisieren, die sich speziell an junge BesucherInnen wenden. Es entstand ein Kindermuseum, das eine der ersten Institutionen seiner Art in ganz Deutschland war; mittlerweile mit weit überregionalem Erfolg. Wenn das kein Grund zum Feiern ist! Der 50. Geburtstag steht ganz unter dem Motto „Kunst – bewegt“ und wird im Rahmen eines vielfältigen Sommerferienprogramms, einer bunten Geburtstagsparty sowie einer großen Jubiläumsausstellung zelebriert. Im Rahmen des Sommerferienprogramms werden am Sa, 5.8. Werke gezeigt, die junge Besucher geschaffen haben.

Die große Geburtstagsparty, zu der große wie kleine Gäste eingeladen sind, findet am Sa+So, 26.+27.8. statt und bietet ein bewegtes Spiel- und Kreativangebot mit sommerlicher Verpflegung – sowohl in der Jungen Kunsthalle, vor allem aber auch im Botanischen Garten. Passend zum Bewegungsmotto startet am Sa, 21.10. dann die Jubiläumsausstellung mit dem Titel „Go! Kunst bewegt“ und gewährt spannende Einblicke in die Auseinandersetzung von Künstlern mit dem Thema Bewegung von der Vergangenheit bis in die Gegenwart. Kinder ab dem Vorschulalter bis hin zu Teenagern können brausende Wellen, sich drehende Tänzerinnen, wirbelnde Pinselstriche oder ineinanderfließende Farben unter die Lupe nehmen: Denn nichts steht still! -sab

Sommerferienprogramm der Jungen Kunsthalle August & September

Events

- „Open Space“ zwischen ZKM, Städtischer Galerie & Kunsthalle, (Mi-Fr, 2.-4.8., 13.30-17.30 Uhr, ZKM, Eintritt frei, ohne Anmeld.)

- „Open Space“ (ab der zweiten Ferienwoche bis Ferienende Mi 13-17 Uhr, Junge Kunsthalle, Eintritt frei, ohne Anmeld.)

- „Die große Party!“ (Sa+So, 26.+27.8., 11-18 Uhr, Junge Kunsthalle/Botanischer Garten, Eintritt frei, ohne Anmeld.)

Workshops

- „Kunsthalle Karlsruhe @ ZKM meets Jubez“ (Mi-Fr, 6.-8.9., 10-13 Uhr, ZKM & Jubez, für Kinder von acht bis zwölf Jahren, 60 Euro für alle drei Termine, Anmeld.: www.zkm.de)

- „Kreativworkshops bei und mit den KünstlerInnen“ (Mi+Do, 9.+10.8., 10-13 Uhr, Junge Kunsthalle, für Kinder von fünf bis zehn Jahren, 50 Euro für beide Termine, Anmeld.: info@kunsthalle-karlsruhe.de & 0721/20 11 93 22)

- „Atelier im Grünen“ (Di-Fr, 22.-25.8.+29.8.-1.9., 9-13 Uhr, Junge Kunsthalle, für Kinder von acht bis zwölf Jahren, 70 Euro für vier Termine, Anmeld.: info@kunsthalle-karlsruhe.de & 0721/20 11 93 22)

Programm zur „Kamuna“

- „In Bewegung – Familienführung in Deutscher Gebärdensprache“ (Sa, 5.8., 18.15-18.45 Uhr, Junge Kunsthalle)

- „Mit allen Sinnen Kunst – Multisensorisches Angebot“ (Sa, 5.8., 20-20.45 Uhr, Junge Kunsthalle)

- „Kreativangebot: Kreiselnde Linien, laufende Farben – Kreativ sein im Botanischen Garten“ (Sa, 5.8., 18-21 Uhr, Botanischer Garten)