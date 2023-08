Mit der Ausstellung „Acht“ feiert die Zettzwo Produzentengalerie in Durlach ihren achten Geburtstag und lädt zur Vernissage mit sonntäglichem „Kunstbrunch“.

Wie in den vergangenen Jahren ist die Jubiläumszahl auch diesmal Leitmotiv und Inspiration für die Werke. An Anregung mangelt es nicht; ist die Ziffer doch auf allen Ebenen der Mystik, Philosophie, Wissenschaft und Kulturgeschichte zu finden. Von der Oktave und dem Oktett in der Musik bis zum Oktogon in der Architektur und dem Oktaeder eines Kristalls. Von den acht Beinen einer Spinne zu den acht Armen eines Oktopus’.

Von Odins Sleipnir, der auf acht Beinen über den nordischen Himmel jagte, bis zu Noahs Arche, in der sich acht Menschen aufhielten. Ein wenig diesseitiger lässt sich eine puls- und blutdrucktreibende Achterbahnfahrt erleben oder dem Ergebnis eines Achtelfinales entgegenfiebern. Mit den genannten und vielen nicht genannten Achtern haben sich die Mitglieder von Zettzwo beschäftigt und ihre künstlerischen Vorstellungen mit ihren jeweiligen Techniken und Materialien umgesetzt. -pm