Andrzej Urbański & Heidelberg in den 50ern

Mit einer Retrospektive wird jährlich die künstlerische Arbeit einer bedeutenden Persönlichkeit der Stadt Heidelberg gewürdigt.

Der Künstler Andrzej Urbański studierte in Danzig und arbeitete an der dortigen Kunstakademie, bis er nach Deutschland kam. Seit 43 Jahren am Neckar lebend, sind seine Collagen, Zeichnungen und Malereien eng verknüpft mit der inneren und äußeren Landschaft, voll von Identitätsfragen und Alltag, „im Lauf der Zeit“ (bis 20.8.).

Weit zurück in die Vergangenheit geht es mit der nächsten Ausstellung, die am So, 24.9. eröffnet wird: Der Fotograf Fritz Hartschuh porträtierte das Heidelberg der 50er Jahre eindrucksvoll zwischen Nachkriegszeit und nahendem Wirtschaftswunder. Fotografien von Hartschuh aus dem Stadtarchiv werden mit museumseigenen Originalen ergänzt (bis 28.1.). -sb