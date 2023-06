Anfänge & Theresa Klumpp

Randbezirke, die viele eher meiden, seien es geografische Vororte oder soziale Ecken, die aus dem Blickfeld verschwinden, sind seit Beginn von Sozpädal der Fokus des Vereins, der hinter der Galerie "Kunstperipherie/n" steckt.

Das Engagement für die Peripherie spiegelt sich in den Fotografien der frühen Jahre wider, die noch bis Mitte Juni in der Ausstellung „Anfänge“ zu sehen sind. Peter Empl fängt mit seinem künstlerischen Blick die feine Linie zwischen „Normal“ und „Zu Anders für...“ ein, um sie in die Sichtbarkeit zu heben.

Orte mit ihren offensichtlichen und unsichtbaren Strukturen und Bewegungen sind auch für die Künstlerin Theresa Klumpp von Faszination. Neben der Reflexion ihrer eigenen Grenzen und Voraussetzungen sind sie Ausgangspunkt für ihre Malerei. Direkt und ungeschönt, wie ein skizzenhafter Tagebucheintrag, erzählen sie von Menschen, die „Gänge entlang laufen“. -sb