Animal & Ferne Räume

Tiere, ihre Schönheit und mittlerweile oft traurige Beziehung zum Lebensraum sind Themen der Wanderausstellung „Animal“, die in Koop mit dem Forum für Kunst Heidelberg entstanden ist.

20 Positionen von Karlsruher wie Heidelberger KünstlerInnen widmen sich von eingewickelten Pelikanen bis Eulen auf Stelen dem Animalischen. Zur Finissage am So, 8.10., 17 Uhr, gibt’s ein Konzert an Flügel und Clavichord von Eva-Maria Heinz, organisiert vom Forum Freie Musik Karlsruhe.

Am So, 22.10., 11 Uhr, eröffnet mit „Ferne Räume“ eine Duo-Ausstellung: Norbert Noltes collagierte, tiefblaue Sternenhimmel treffen auf sich überlagernde Farbschichten nordischer Landschaften und urbanen Zeichnungen von Brigitte Nowatzke-Kraft. Am Fr, 27.10., 18 Uhr, liest die Künstlerin aus dem Buch „Zeitenwende“ (bis 12.11.). -sb