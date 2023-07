Annette Ziegler & Dieter Kühn

Als Duo zeigen die Karlsruher KünstlerInnen Annette Ziegler und Dieter Kühn neue Arbeiten.

Beide haben verschiedene Ansätze und Techniken und versuchen für Erlebnisse in der Natur eine neue Bildsprache zu finden. Anette Ziegler lebt als Malerin und Grafikerin in Karlsruhe, war über 25 Jahre lang Professorin für Zeichnen an der Hochschule für Technik und Gestaltung in Mannheim. Die ideenreiche Künstlerin gebraucht bewusst den Holzdruck als Handarbeit, jede Arbeit ist ein Unikat. Assoziativ verbinden sich die gedruckten Formen und Farben zu Kompositionen und Inhalten.

Dieter Kühn, geb. in Neustadt/Wstr., studierte an der Kunstakademie. Er experimentiert mit Foto und Computer; starke Farbkompositionen als Computermalerei und sich in Strukturen auflösende Computerzeichnungen bis hin zu Schwarz-Weiß-Grafiken führen zu neuen modernen Bildgestaltungen. -rw