Gold und Silber verlangen ein tiefes Verständnis von Material und ihrer handwerklichen Regeln, um mit ihnen zu arbeiten.

Diese Grundsätze führten jedoch auch dazu, das ästhetische Handeln zu regulieren; Innovation und freche Neuerungen gehen langsam voran. Die neue Ausstellung „Auf Abwegen“ mit 29 KünstlerInnen geht angesichts dessen wirklich „am Rande der Vernunft“, wenn Türklinken, Shampooflaschen oder pures Salz und Zucker zu Objekt und Anstecknadel werden. Die surrealistischen, mal tierisch-anmutenden und auch befremdliche Begegnungen hinterfragen die bisherigen Konzepte von Schmuck, Gefäß und Objekt – und ganz nebenbei auch die Normen unseres Alltags.

Begleitend gibt’s am So, 5.11. einen Workshop zur Schmuckreinigung (13.30 Uhr) und eine Führung (15 Uhr). Unter „Trash Or Treasure“ wird speziell auf den Wiederverwertungsaspekt der „abwegigen“ Kunst geschaut: Die Workshops samt Ausstellungsbesuch gibt’s für Kinder (Mi, 22.11., 14.30 Uhr) und als Seniorennachmittag (Mi, 29.11., 14.30 Uhr). -sb