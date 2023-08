Badischer Kunstverein

Spülen, Sahneschlagen, Kuchenbacken.

Vermeintlich banale Dinge, werden in Margaret Raspés künstlerischer Arbeit durch ihren eigenen Körper vollzogen und zur Schau gestellt. In ihren Kamerahelmfilmen schärft sie den Blick für die poetischen Momente alltäglicher Arbeiten, wenn bspw. Geschirr von ihr rhythmisch durch das Spülwasser gezogen wird und aus Tellern und Tassen allmählich eine Skulptur entsteht. Doch auch die unterbewertete und unbezahlte Hausarbeit von Frauen in einem männlich dominierten Milieu wird von der Künstlerin thematisiert und kritisiert. Die Ausstellung „Automatik“ ist eine umfassende Präsentation von Raspés künstlerischem Werk und beleuchtet zentrale Themen ihrer Praxis ebenso wie ihren zivilisationskritischen Ansatz und ihr stetes Engagement für Natur und Landschaft.

Bei der parallel laufenden Werkschau „They Take It Seriously, I Think It’s Interesting“ steht das künstlerische Medium der Performance im Mittelpunkt. Eine Gruppe aus StudentInnen der Staatlichen Akademie baut gemeinsam mit ihren Gästen ein Konstrukt aus Verheißungen, Spuren, Dokumenten, Requisiten, Materialien und Gesten auf, bevor sie einsam, lauthals oder wirr ambitioniert performt. Der gesamte Entstehungsprozess der Ausstellung basiert auf performativen Gruppenimprovisationen und soll die ansonsten recht starren Grenzen zwischen Medienperformance und Ausstellung freudig ignorieren – sowohl im Inneren des Kunstvereins als auch im urbanen Raum werden pulsierende Momente aktiviert. -sab