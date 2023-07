BBK-Förderverein

Nicht nur als kunstschaffende Person ist es möglich, intensiv mit dem Bund Bildender KünstlerInnen Karlsruhe in Austausch zu sein.

1995 vom damaligen Vorsitzenden Harald Herr gegründet, ist der Förderverein ein stetiger Bezugspunkt und Rückhalt – ganz nach dem Motto: „Kunst fördern heißt Zukunft gestalten.“ Neben Einladungen zu allen Veranstaltungen und den acht bis zehn Ausstellungen in den hauseigenen Räumen werden Atelierbesuche, Fahrten zu Kunstevents und eigene exklusive Formate veranstaltet und die kunstliebenden Menschen in und um Karlsruhe einander nähergebracht.

Mit dem Mitgliedsbeitrag (50 Euro pro Jahr) werden die ausstellenden Künstler direkt gefördert: Das Geld fließt in den Druck von Plakaten, Flyern und Katalogen, in den Ausbau und Erhalt der Werkstätten und der Galerie. Für die Kurse in der Keramik- oder Druckwerkstatt gibt es zudem 20 Prozent Rabatt. Großer Überraschungsmoment: Für 34 Euro mehr im Jahr gibt es eine Jahresgabe; eine original grafische Arbeit eines Mitglieds wird verschickt, die bis zum Auspacken ein Geheimnis bleibt! -sb