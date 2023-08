Bibliomania & Wer hat Lust auf Rot, Gelb und Blau?

Bücher und Kunst.

Es sind alte Vertraute, sie zeugen von geheimnisvollen Bibliotheken und Staub bis hin zu zeitgenössischen Zines, Glanz und experimentellen Typografien. Dabei hat alles am Buch Potenzial, Kunst zu sein – vom äußeren Gestalten eines gedruckten Covers bis zum händischen Papierschöpfen. Die komplexe Verwebung von Haptik und Wissen rückt im digitalen Zeitalter immer mehr in den Vordergrund. Die aktuellen Arbeiten von KünstlerInnen, die sich auf das Buch als Thema oder Ausgangsmaterial beziehen, sind bis 22.10. zu sehen.

Bis ins neue Jahr hinein kann in der großen Sammlungsausstellung „Wer hat Lust auf Rot, Gelb und Blau?“ in die Welt der Farben eingetaucht werden. Entweder ganz sinnlich oder der Geschichte der Symbolik auf der Spur. In der Kunst gab es lange einen speziellen Kanon, wofür Blau oder Rot steht – bis im 20. Jh ein regelrechter Befreiungsschlag der Farben stattfand. Ohne ein intellektuelles Verarbeiten nötig zu machen, wirken sie, wie sie wirken (bis 7.1.). -sb