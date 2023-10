Circus 3000 – „The Dirty Dozen“

Seit seiner Gründung 2011 produziert der Circus 3000 Kunst – materiell aus Recyclingmaterialien, Verpackungsmüll oder indem alten Röhrenfernsehern ein neues Heim geboten wird und sie zu Kunstemittoren erhoben werden, aber auch in Aufarbeitung von Versatzstücken und Liegengebliebenem aus Populär- und Elitenkultur.

Die künstlerischen Mittel reichen von Performances, Lesungen, Musikexperimenten, Videoarbeiten – auch unter Verwendung kontemporärer Werkzeuge wie Virtual und Augmented Reality und Einbindung von KI – bis zu klassischen Methoden wie Malerei, Zeichnung und Skulptur.

Bei „The Dirty Dozen“ (eine Anspielung auf das zwölfjährige Bestehen der Künstlergruppe) entwickelt Circus 3000 vier Wochen (28.10.- 3.12.) Projekte mit Installationen, Performances, Lesungen und Workshop sowie Videoarbeiten und Künstlerinterviews, die in einer wachsenden Ausstellung mit Environments gezeigt werden. Eingeladene KünstlerInnen sind u.a. Silke Stock und Christian Schmid (KA), Patricia Gilyte (Ulm/Litauen), Mike Überall, Cynthia Montier (Straßburg), Twin Automat (Irini Karayannopoulou & Sandrine Cheyrol, Athen/Paris), Woo-Jin-Lee (Korea/Jockgrim) und Ricarda Wallhäuser (Berlin/Allgäu).

Am Sa, 4.11. präsentieren Cynthia Montier und Ondine Dietz in der Leseperformance „Onyx Goddess In Your Fields“ (19 Uhr) die Ergebnisse ihrer Recherche über die prähistorischen und imaginierten Kulturen des Matriarchats, während sich Ulrike Tillmann und Marcel Vangermain alias Vantill in ihrem „Art Lab“-Workshop (16-20 Uhr) mit Wertschöpfung zwischen Konsumkritik und Objektkunst beschäftigen. Von Fr-So, 17.-19.11. zeigt Simone van gen Hassend ihr Projekt „Neworld – Planet der Katzen“ und von Fr-So, 24.-26.11. Herbie Erb eine Videoinstallation mit Musikperformance.

Die Finissage mit Screening und Videoarbeiten der Gastkünstler läuft von Fr-So, 1.-3.12. -rw