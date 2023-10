Bei „Das Grüne Erinnern“ handelt es sich um eine von Technologien simulierte Naturerfahrung der KünstlerInnen Desiree Kabis (Abb.), Daniel Lythgoe, Jonattan Bustos, Nele Faust und Caroline Kapp.

In einer fiktiven Vision, die 500 Jahre in der Zukunft liegt, wird ein Gerät aus unserer heutigen Zeit gemäß der Story erneut aktiviert und offenbart seine Erinnerungen an eine grüne Erde. In der Dystopie haben die meisten Pflanzen-, aber auch Tierarten nicht überlebt und die Natur sich durch den fortgeschrittenen Klimawandel wesentlich verändert. Zur kargen, unfruchtbaren Welt der fernen Zukunft gesellen sich sanfte Klänge, einnehmende Projektionen und eine poetische Sprache.

Wer sich über die Performance hinaus mit der Rauminstallation befassen möchte, kann während der Öffnungszeiten in ihr verweilen. -sab