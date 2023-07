Deutschlands Bodenschätze / „Von Sinnen“ verlängert

Die vom Carl Bosch Museum konzipierte Sonderausstellung rückt die geologischen Rohstoffe vor unserer Haustür in den Blickpunkt.

Ob Sand und Gips, Kohle und Erdöl, Salz und Kaolin oder Rheingold und Lithium – Deutschland verfügt über eine Vielzahl an Bodenschätzen. Von der Steinzeit bis in die Gegenwart prägen Bodenschätze die Geschichte der Menschheit. Die meisten unserer Alltagsgegenstände bestehen aus Stoffen, die aus Bodenschätzen gewonnen werden: Ob Natursteine, Ton, Kupfer, Salz, Eisen, Kohle, Erdöl oder Sand – als Rohstoffe sind sie eine der wichtigsten Grundlagen unserer Wirtschafts- und Lebensweise.

In Themeninseln wie „Steine und Erden“, „Industriemineralien“, „Metalle“ „Energierohstoffe“ oder „Bergbau“ gibt’s nicht nur viele relevante Infos, Rohstoffe werden auch buchstäblich greifbar: So kann man sich sogar die Hände mit echter Steinkohle schmutzig machen. Interaktive und digitale Exponate und ein Animationsfilm laden zum Ausprobieren, Entdecken und Diskutieren ein.

Das vielfältige Begleitprogramm für unterschiedliche Publikumsgruppen umfasst Sonntags-, Familien- sowie exklusive Abendführungen. In einem Kindergartenprogramm lernen die Kleinen, was man so alles aus den vielen mineralischen Rohstoffen herstellen kann. Schulklassen und Gruppen können Führungen durch die Ausstellung buchen. In einem eigens konzipierten Schulprojekt setzen sich SchülerInnen handlungsorientiert und in Kleingruppen mit dem Thema auseinander. Ein Rallyeheft mit kurzweiligen Quizfragen und Rätseln lädt zum interaktiven Erkunden der Ausstellung ein. Auch eine Exkursion durch die Innenstadt, um zu erfahren, welche Gesteine verbaut wurden, ist im April 2024 im Angebot.

Derweil geht die Erlebnisreise durch die Welt der Sinne weiter: Die Große Sonderausstellung hat bisher schon über 75.000 Besucher ins Naturkundemuseum gelockt; wegen des großen Interesses wurde „Von Sinnen“ verlängert und ist nun noch bis 14.1.24 zu sehen. -rw