Zum Jahreswechsel gibt’s eine neue Position in der großen Werkschau „Go! Kunst bewegt“ anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Kunst für Kinder“.

An der Schnittstelle von Bildender Kunst und Tanz erforscht Dominik Höß Bewegung in ihren verschiedensten Dimensionen – physisch, biografisch, organisatorisch. Für die zweiteilige Videoarbeit „Everyone I Got To Know“ unternahm er den Versuch, alle Menschen, die er in seinem Leben persönlich traf, zusammenzubringen.

Die daraus entstandenen Choreografien sind im ersten Videoloop zu sehen: eindrucksvolle ineinander verschlungene Kreise aus Menschen auf einem großen Platz, Dialogchoreos, die an kleine Gespräche erinnern. Im zweiten Video ist der aufwendige und langwierige Entstehungsprozess dokumentiert. Höß studierte bis 2023 an der Kunstakademie und prämierte im Herbst bei „Tanz Karlsruhe“ mit seiner Kompanie „Kiesecker Hoess“. -sb