Verschlimmert Künstliche Intelligenz den Klimawandel – oder lässt sie sich dazu einsetzen, ihn abzumildern?

Wie lassen sich neue Gemeinschaften bilden, indem wir überliefertes landwirtschaftliches Wissen neu aufgreifen? Inwiefern kann Fiktion ein Tool dazu sein, artenübergreifende Gerechtigkeit zu etablieren? Mit solchen Fragen setzt sich das Projekt „Driving The Human“ auseinander.

Drei Jahre lang haben sich AkteurInnen aus Kunst, Wissenschaft und Technologie intensiv darüber ausgetauscht; als Zwischenergebnis sind sieben Prototypen für ökosoziale Erneuerung entstanden, die disziplinenübergreifend über eine bessere Zukunft nachdenken lassen. Die Prototypen werden dabei als Werkzeuge verstanden, mit deren Hilfe ein neues (Zusammen-)Leben auf der Welt möglich wird.

Mit diesem Verständnis kommen sie der Grundidee der großen Ausstellung „Renaissance 3.0“, der letzten von Peter Weibel, am ZKM nahe. „Driving The Human“ wird in drei Abschnitten gezeigt: „Non-Human Perspectives“ (17.6.-30.7.), „Sharing Knowledge On Common Ground“ (12.8.-24.9.) und „Speculative Ecosystems And Interspecies Collaboration“ (7.10.-26.11.). -fd