Im Spannungsfeld von Heimat, Herkunft, Tradition und Moderne versteht es die Kunst von Fahar Al-Salih, zwischen der arabischen und westlichen Kultur zu vermitteln.

Seine Serie „Bagdad Blues“ macht die Sorgen der Menschen in Nahost greifbar und hält ihnen einen Spiegel vor. In seinen Shelter-Skulpturen bekommen Geborgenheit und Schutz einen anderen Kontext; seine Mosaike erinnern an den kulturellen Reichtum, der immer mehr hinter der unsicheren Gegenwart verschwimmt.

Der Karlsruher Künstler, der auch in Bagdad arbeitet, lässt mit „Fragmente einer Gesellschaft“ den poetischen wie politischen Raum zur visuellen Sprache finden. -sb