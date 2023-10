Die Bilder von Masahito Okamoto glänzen zumeist in Goldtönen, erinnern an Ikonen und ziehen die BetrachterInnen schnell in ihren Bann!

Üppig und voller Ornamente malt er Frauen und Tiere, lässt sie zu mythischen Göttinnen werden oder an kindliche Wesen erinnern. Jedes der poppigen Gemälde mit all seinen Details scheint eine eigene Geschichte zu erzählen. Ihm gegenüber stehen die Malereien von Anabela Martins: Auch sie erzählt Geschichten – weniger in Romanform als vielmehr in Gedichtversen, die eine Offenheit und Weite ausstrahlen. Den äußerst sparsam und ganz gezielt platzierten Bildelementen scheint alles Unnötige entzogen worden zu sein. Kräftige Linien und energische Schwünge bleiben zurück. -sab