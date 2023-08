Fluid Fields

Bei Umbauten den Bestand zu erhalten und zu nutzen, ist zwar in dieser verkorksten Welt unglaublicherweise teurer als neu bauen, doch verbraucht wesentlich weniger Energie und – lässt die Historie und Identität eines Ortes weiterleben und in die Welt hineinwirken.

Geschichte prägt. Das Büro SO-IL aus New York hat genau dies verstanden und in Zusammenarbeit mit den Freaks Architecture aus Paris eine alte Glasfabrik mit Geschick und Hingabe transformiert. Inmitten der Nordvogesen gelegen, verschmelzen ein Glasmuseum, eine Glaswerkstatt und ein Kultursaal unter einer einzigen architektonischen Welle miteinander und schaffen einen neuen Raum der Begegnung mit der Glaskunst in Meisenthal, von gestern ins heute.

Die Ausstellung findet im Rahmen der deutsch-französischen „Architekturtage“ des Europäischen Architekturhaus-Oberrhein statt. Highlight: Am 21.10. gibt’s einen Tagesausflug zum Glaszentrum, in Begleitung von Glaskünstlerin Hanna Woll, Architekturschaufenster-Geschäftsführer Jonas Malzahn und CCFA-Direktorin Marlène Rigler. -sb