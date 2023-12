Der Fotograf und Modellbauer Frank Kunert beschreibt seine Kunst selbst als Mischung zwischen Lifestyle, Groteske und Metaphysik.

Bei den Resultaten seines künstlerischen Schaffens handelt es sich um kleine, humorvolle Welten, die vor allem jedoch Geschichten voller Hintersinn und Tiefgang erzählen und von ihm erst liebevoll aufgebaut und schließlich gekonnt in Szene gesetzt und abgelichtet werden. Sein „Wunderland“ besteht aus überdimensionalen Schaukelpferden, einem Riesenrad aus Autos, Grabsteinen mit Briefschlitzen, Straßen, die ins Nichts verlaufen und unzugänglichen Gebäuden, die auf BesucherInnen warten.

Seine Werke verweisen auf das Leben selbst, mit allem, was dazu gehört – seinen Sonnen-, wie auch seinen Schattenseiten. Die Einzelschau zeigt nicht nur eine große Vielzahl an Fotografien, sondern auch einige von Kunerts Modellen. Mit seiner Arbeit „Zimmer mit Aussicht – A Room With A View“, auch Aufmacher seines „Carpe Diem“-Bandes bei Hatje Cantz, ist der Künstler auf dem aktuellen „INKA Stadtmagazin“-Cover zu sehen. -sab