Den kapitalen US-Videospielcrash von 1983 und seine Folgen beleuchtet Retro Games mit seiner diesjährigen Sonderausstellung.

In der am 31.3. gestarteten und bis Ende des Jahres laufenden Schau „Game Over 83“ gehen die Kuratoren des ältesten Retrogaming-Vereins in Deutschland, Kay Weidenmann und Mario Berluti, der Frage nach, inwiefern das Aufkommen der Homecomputer zum Zusammenbruch beigetragen hat und spüren dem legendären „Atari Video Game Burial“ auf einer Mülldeponie in New Mexico nach: 2013 wurden diese Module in einer historisch einmaligen Aktion wieder ausgebuddelt, u.a. von „Videospielarchäologe“ Joseph „Joe“ Lewandowski, der eine der größten und bekanntesten Grabungen initiiert hat und zur Vernissage live zugeschaltet war.

Passend dazu können die BesucherInnen an einem elektromechanischen Automaten, dem „Dozer“ der Firma Americoin aus dem Jahr 1970, selbst nach verschütteten Spielmodulen graben. Es werden außerdem zahlreiche Exponate aus der Zeit des Crashs vorgestellt – vor allem Konsolen, die im Anschluss vom Markt verschwunden sind. Anhand einer Arcade- und einer Heimkonsolenversion des Videospielklassikers „Pac-Man“ kann man beurteilen, ob nun das Original oder die Portierung besser gelungen ist und welches das „Schlechteste Spiel aller Zeiten“ ist.

Retro Games, der seit über 20 Jahren existente Verein zur Erhaltung und Pflege der Videospielkultur, beherbergt auf dem Gelände des Kunst- und Kulturzentrums Kulturdose die älteste öffentliche Ausstellung von Videospielautomaten in Deutschland. Neben klassischen Arcades der 70er und 80er wie „Donkey Kong“ und „Pac-Man“ sind auch Flipper, Heimcomputer und Videospielkonsolen zu sehen. Über 100 funktionsfähige Exponate in der Dauerausstellung machen 50 Jahre Videospielgeschichte live erlebbar – denn in diesem interaktiven Museum ist Anfassen ausdrücklich erwünscht! -pat