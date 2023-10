Im Café Segafredo in der Karlsruher City präsentiert Galerist Axel Demmer eine herausragende, intensive Ausstellung mit neuen Arbeiten des Peter-Dreher-Schülers Raimund Vögtle.

In seiner Galerie in der Herrenstraße stellt er formative Arbeiten auf Papier von 1960 bis ’62 von Georg Karl Pfahler aus, der weltweit zu den bekanntesten Farbfeldmalern zählt. Dies sind klar abgegrenzte Flächen in wenigen Farben, vor allem Blau, Rot und Schwarz, gelegentlich auch Orange und Grün. Die Farbflächen wirken noch sehr organisch, während sie nach 1962 streng grafisch und sauber in Hard-Edge-Manier konzipiert wurden.

Diese in der kurzen Phase von 1959 bis ’63 entstandenen formativen Arbeiten sind bei Sammlern sehr begehrt – auch weil sie noch ziemlich wild und bewusst unsauber in Szene gesetzt wurden. Bei seinen späteren Hard-Edge-Arbeiten wurden die Flächen sehr klar und genau abgegrenzt und er arbeitete auch mit Schablonen und Rastern. Bei den „formativen Arbeiten“ dagegen verliefen die Farben auch mal in das andere Farbfeld und ein gelegentliches Verspritzen der Farbe wurde bewusst in Szene gesetzt. -rw