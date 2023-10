Gerhard Hahn – „Aequilibrium“

Arbeiten mit Feuer bis hin zu 3D-Druck.

Die Arbeiten des Bildhauers Gerhard Hahn spannen einen großen Bogen und machen die Wechselwirkungen von Natur und Technik greifbar. Großformatige Wandarbeiten aus Keramik werden mit steinzeitlichem Schwarzbrand eingerußt. Skulpturen aus Siliziumcarbid, einer diamantharten Industriekeramik, erinnern mit ihrer Lamellenstruktur an Labyrinthe.

Und „Die Sprache der Bäume“ ist in feinster Handarbeit nach einem digitalen Entwurf gebaut. Die Installation erinnert an zerteilte Baumstämme, Muskelfasern oder an die Tiefen eines Wurzelwerks. Zur Finissage am So, 19.11., 15 Uhr, gibt’s ein Künstlergespräch. -sb