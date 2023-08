Grenzbefreit – Sans frontière

„Kompass Europa: westwärts“ ist das große Thema des diesjährigen „Kultursommers Rheinland-Pfalz“.

Passend hierzu präsentiert der Kunstverein Villa Streccius eine nicht nur genre-, sondern auch grenzübergreifende Gruppenschau mit Arbeiten von Tina Gillen, Ann-Kathrin Krächen, Helena Strauß, Heidrun Stern, Barbara Greindl und Thomas Brenner. Gezeigt werden Malerei, Skulptur, Fotografie und Installation von jungen wie älteren KünstlerInnen aus Luxemburg, Belgien und Südwestdeutschland.

Die Verwendung von verschiedenen Materialien und Stilrichtungen soll die Vielfalt der Regionen widerspiegeln, aber auch die Fragilität und Vergänglichkeit des aktuellen Zustands in Hinblick auf Natur, Industrie, Kunst und Frieden verdeutlichen. Gillens besonderer Fokus liegt bspw. auf den Themen Landschaft, Wohnen und menschliche Beziehungen. Greindl schafft Skulpturen von hintersinnigem Humor; meist in Form von Tieren und in expressiver Farbigkeit.

Ein Kontrast zu den düsteren Themen in Brenners Bildzyklus, der sich mit Leere, Einsamkeit und Angst der Menschen vor der Zukunft befasst. Am Sa, 9.9. lädt Autor Tom Hillenbrand zur kulinarischen Buchlese seines Krimis „Bittere Schokolade“, wozu Wein und Schokolade angeboten werden. -sab