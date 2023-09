Ein zartes Gebilde aus transparentem Stoff und doch ein Koffer voll Steine.

Sheila Furlan näht Alltag zu Poesie, Stillleben mit Fragmenten von Text oder Bild in den Raum hinein. In Susanne Thiemanns bunten, kunststoffschlauchigen Gebilden leuchtet ihre erste Profession als Korbflechterin auf. Präzises Handwerk und poetische Kraft zeichnet die Arbeiten der beiden Münchner Künstlerinnen aus, die seit kurzem in der Marienstraße zu sehen sind. -sb