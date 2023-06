Hartmut Häcker – „Sakrofane“

Die Kunst der alten Meister aus dem süddeutschen Raum zeigt nicht nur technische Virtuosität, sondern auch eine tiefe spirituellen Hingabe.

Cranach, Grünewald und Holbein hinterließen vor allem durch ihre kunstvolle Inszenierung und ihre meisterhafte Handhabung des Lichts einen bleibenden Eindruck und sind bis heute Quellen der Inspiration für die Kunstwelt.

So auch für den Künstler Hartmut Häcker, der für ebendiese Farbstimmungen sakraler und profaner Tafelbilder aus dem 16. Jh. eine große Begeisterung hegt. Seine Bilder werden gemäß des Ausstellungstitels „sakrofan“: Auf sensible Art und Weise übersetzt er seine Eindrücke in abstrakte Kompositionen voller Farbtiefe. -sab