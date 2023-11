Ihre Kunst, Ihre Marke – wie Sie mehr Sichtbarkeit erlangen können

Kunst ist eine universelle Sprache, die Menschen emotional über kulturelle und geografische Grenzen hinweg verbindet.

Durch ein Gemälde, eine Skulptur oder eine Fotografie teilen KünstlerInnen ihre innersten Gefühle und Gedanken oder vermitteln uns Botschaften auf direkte oder subtile Art und Weise. Jeder Künstler wünscht sich daher, dass seine Kunst gesehen wird.

Aber wie kann es gelingen, die Betrachter zu erreichen? Wir stellen einige Strategien vor, wie Sie Ihre Sichtbarkeit effektiv steigern können. Von Messepräsenz über personalisierte Wasserflaschen hin zu virtuellen Kunstausstellungen – die Möglichkeiten sind heute schier unendlich!

Die Bedeutung von Messen & Ausstellungen

Messen und Ausstellungen bieten den optimalen Raum, um Ihre Kunst zu präsentieren und Ihrem Publikum zu zeigen, dass Sie auf dem Markt präsent sind. Sie können mit Kunden ins Gespräch kommen, Ihre Werke erklären und vielleicht neue Deals abschließen. Dabei sind diese Veranstaltungen auch ein idealer Ort fürs Networking sowie für den Austausch von Ideen mit anderen Künstlern oder Galerien.

Tipp: Damit Sie bei den Kunden in Erinnerung bleiben, sollten Sie kleine Werbegeschenke verteilen. Dafür können Sie Kugelschreiber bedrucken lassen, Postkarten verteilen oder sogar Wasserflaschen oder Tassen mit Ihrem Logo oder einem Bild bereitstellen. Wenn der Messebesucher Wochen nach der Messe einen der Gegenstände zur Hand nimmt, wird er sich bestimmt wieder an Sie erinnern.

Zeigen Sie Onlinepräsenz

In der heutigen digitalen Welt können es sich angehende Künstler nicht leisten, nicht im Internet auffindbar zu sein. Auf einer eigenen Website können Sie Ihre Kunst präsentieren, wichtige Informationen teilen oder Werke anbieten, die Sie verkaufen möchten.

Eine weitere Möglichkeit liegt darin, Ihre Kunstwerke auf Plattformen wie Etsy oder E-Bay zu verkaufen, um weitere Zielgruppen zu erreichen. Denken Sie jedoch immer an ein einheitliches Auftreten. Wechseln Sie nicht regelmäßig das Logo, denn sonst verlieren Sie an Wiedererkennungswert.

Auch um Social Media kommen Sie heute nicht umhin. Instagram, Pinterest oder auch Facebook sind großartige Plattformen, auf denen Sie Ihre Kunstwerke teilen und Bekanntheit erlangen können. Schauen Sie sich auch um und treten Sie Kunstgruppen oder -foren bei – hier können sich Künstler gegenseitig inspirieren und Feedback erhalten.

Unabhängig der Plattform können Sie auf gezielte Marketingstrategien setzen, die Sie von anderen Künstlern abhebt und Publikum anzieht:

Eine virtuelle Ausstellung der Kunstwerke, die Kunden online besuchen können

Präsentieren Sie die Entwicklungsstadien eines Kunstwerks bis zur Vollendung

Machen Sie ein Video oder eine Live-Schaltung auf Social Media, in welchem Zuschauer live bei Ihrer Arbeit zusehen können (auch einige Erklärvideos sind sehr beliebt)

Informieren Sie Ihre Community über Ausstellungen und Messen

Arbeiten Sie mit anderen Künstlern zusammen, um Zielgruppen zu vereinen

Bauen Sie sich ein starkes Netzwerk auf

Last but not least – Networking! Wir haben es bereits erwähnt: Messen und Ausstellungen können auch für das Kennenlernen und das Aufbauen eines Netzwerkes genutzt werden. Behalten Sie den Veranstaltungskalender daher immer im Blick. Sie können sich aber auch an eine lokale Kunstvereinigung oder Künstlergruppe wenden.

Diese Kontakte können ziemlich nützlich sein. Sei es für mögliche Kooperationen, neue Projekte oder, um einander zu inspirieren. Wer weiß, vielleicht ergibt sich später daraus sogar die Option, an einer Ausstellung beteiligt zu sein? Sehen Sie andere Künstler daher nicht nur als Konkurrenz, sondern als Verbündete an!

Fazit – online & offline Präsenz zeigen

Der Weg zu mehr Sichtbarkeit erfordert eine Mischung aus traditionellen und digitalen Strategien. Nutzen Sie die Möglichkeit von Messen und Ausstellungen, um persönliche Beziehungen aufzubauen und Netzwerke zu erweitern.

Gleichzeitig können Sie die grenzenlose Reichweite des Internets nutzen, um Ihre Kunstwerke zu präsentieren und ein breiteres Publikum zu erreichen. Bleiben Sie authentisch, geben Sie Einblick in Ihre Arbeitsweise und Ihr Erfolg wird sich mit der Zeit wie von selbst einstellen.